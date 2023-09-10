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НовостиОбщество10 сентября 2023 15:47

МВД России заявило об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов

С начала избирательной кампании зарегистрировано около двух тысяч правонарушений
Роман ПОЛОСИКОВ
МВД России заявило об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов

МВД России заявило об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов

Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарушений, способных как-либо повлиять на итоги выборов в России, не было зарегистрировано. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Министерства внутренних дел РФ Михаил Давыдов.

— С 8 сентября на обеспечение правопорядка задействовано порядка 114,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Хотел бы отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано, — отметил Давыдов.

Также представитель ведомства рассказал, что всего с начала избирательной кампании было зарегистрировано около двух тысяч правонарушений и возбуждено шесть уголовных дел. Дела заводились за заведомо ложные сообщения о теракте и за повреждение имущества.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что за проведением выборов в регионах России наблюдается около 219 тысяч человек. Больше всего своих наблюдателей направила партия «Единая Россия» — около 50 тысяч человек.