МВД России заявило об отсутствии нарушений, способных повлиять на итоги выборов Фото: Мария ЛЕНЦ

Нарушений, способных как-либо повлиять на итоги выборов в России, не было зарегистрировано. Об этом рассказал начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка Министерства внутренних дел РФ Михаил Давыдов.

— С 8 сентября на обеспечение правопорядка задействовано порядка 114,2 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Хотел бы отметить, что нарушений, способных повлиять на итоги голосования, не зарегистрировано, — отметил Давыдов.

Также представитель ведомства рассказал, что всего с начала избирательной кампании было зарегистрировано около двух тысяч правонарушений и возбуждено шесть уголовных дел. Дела заводились за заведомо ложные сообщения о теракте и за повреждение имущества.

Ранее председатель ЦИК России Элла Памфилова рассказала, что за проведением выборов в регионах России наблюдается около 219 тысяч человек. Больше всего своих наблюдателей направила партия «Единая Россия» — около 50 тысяч человек.