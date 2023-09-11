Дмитрий Чернышенко объяснил необходимость импортозамещения западного ПО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Фото: пресс-служба вице-премьера

Импортозамещение общесистемного программного обеспечения — вопрос не только кибербезопасности, но и необходимость обеспечить нормальную работу российских предприятий. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью «КП».

— В условиях, когда с нашего рынка ушли многие зарубежные вендоры, нужно обеспечить нормальную работу российских компаний. В такой ситуации создание и масштабирование отечественных надежных решений – не альтернатива, а прямая необходимость, — подчеркнул Чернышенко в беседе с KP.RU.

Вице-премьер отметил, что несмотря на трудности, возникшие в 2022 году, российский рынок компьютеров, смартфонов и прочего оборудования растет и развивается. Сейчас отечественные компании могут производить до двух миллионов современных и безопасных гаджетов ежегодно, что особенно важно на фоне увеличения спроса.

Дмитрий Чернышенко добавил, что сейчас популярностью пользуются планшеты серий Cmp и Kvadra, а также телефоны NS. В ближайшем будущем планируется выпуск планшетов на базе отечественных микропроцессоров.

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