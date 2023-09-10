Зампред ЦИК Булаев: перед президентскими выборами возможны изменения в законе Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Перед выборами президента России возможны точечные изменения в законодательстве. Такое заявление сделал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев.

— Будет проанализирован закон о выборах президента, возможны точечные изменения в этот закон, над этим мы сейчас работаем и думаем, — отметил Булаев.

Также словам зампреда, с течением времени все нуждается в актуализации, это касается и закона о выборах президента.

Ранее начальник ГУ по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Михаил Давыдов заявил, что на выборах не было зарегистрировано нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования. Всего же с восьмого сентября порядок на выборах обеспечивают около 114 тысяч сотрудников МВД.

Всего же с начала избирательной кампании было зафиксировано около двух тысяч нарушений и возбуждено шесть уголовных дел. Дела заводились за ложные сообщения о теракте и повреждении имущества.