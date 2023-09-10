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НовостиВ мире10 сентября 2023 19:23

Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой

Как все закончится, будут решать украинцы, считает госсекретарь США
Роман ПОЛОСИКОВ
Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой

Блинкен: Украина пойдет на переговоры, если Россия выступит с такой инициативой

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты полагают, что Украина будет готова к переговорам, если Россия выступит с такой инициативой. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

— Что касается переговоров, то для танго нужны двое. Пока мы не видели никаких признаков интереса к дипломатии со стороны президента РФ Владимира Путина, — сказал Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что решать то, как все закончится и где будут проходить линии, будут украинцы. При этом Блинкен добавил, что Соединенные Штаты подключаться к переговорам сразу после Украины.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отказывается вести переговоры, и даже ввела соответствующий запрет на законодательном уровне. Москва же неоднократно выражала готовность к переговорам, если будут выполнены ее условия.