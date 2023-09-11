Рогов: Российские бойцы уничтожили два БТР Stryker на Ореховском направлении

Американские бронемашины подорвали противотанковыми управляемыми ракетами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские бойцы уничтожили два американских бронетранспортера Stryker на Ореховском направлении, об этом сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы - вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Сегодня на ореховском направлении на участке между селами Работино - Вербовое уничтожено два хваленных американских БТР Stryker», - заявил Рогов.

Он добавил, что теперь они остались догорать в запорожских степях.

Политик уточнил, что бронетранспортеры уничтожены противотанковыми управляемыми ракетами.

Как писал сайт KP.RU, ранее Рогов сообщил, что подбитые в Запорожской области британские танки Challenger 2 останутся ржаветь на полях сражений.

Он отметил, что эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь.

28 августа Владимир Рогов сказал, что ВСУ перебрасывают на Ореховское направление порядка 30 тысяч военных.

Рогов отметил, что многие подразделения противника уже сильно измотаны, тем не менее, ВСУ продолжают перебрасывать силы на Запорожский фронт.