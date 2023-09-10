Рогов: уничтоженные в Запорожской области Challenger 2 будут гнить на поле боя Фото: Shutterstock

Подбитые в Запорожской области британские танки Challenger 2 остануться ржаветь на полях сражений. Об этом рассказал глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

— Эти танки остаются ржаветь на полях сражения. Украинская сторона оставила эти железные гробы. Они тяжеленные, их просто не утащишь, — подчеркнул Рогов.

Напомним, что ранее стало известно о том, что Россия первая в мире уничтожила английский тяжелый танк Challenger 2. Несмотря на хваленую «непробиваемость», британский танк под Работино был уничтожен и превратился в «груду горящего дыма».

Позже стало известно, что российские войска уничтожили еще один Challenger 2 в Запорожской области при помощи «Корнета». Врио главы региона Евгений Балицкий рассказал, что танк противника загорелся после первого попадания.