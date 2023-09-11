Российские артиллеристы сорвали наступление ВСУ на Южно-Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Артиллеристы сорвали попытку украинских войск перейти в наступление на одном из участков Южно-Донецкого направления, об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«В ходе одного из боев артиллеристам удалось сосредоточенным огнем поразить колонну вражеской техники с живой силой, тем самым сорвать попытку украинских войск перейти в наступление», - отметил офицер.

Чехов подчеркнул, что на этом направлении противнику не удалось добиться успеха.

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