Врио главы ФТС Давыдов назвал беспределом запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней

Врио главы ФТС Давыдов назвал полным беспределом запрет на ввоз в ЕС машин и шампуней Фото: REUTERS

Врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал “полным беспределом” запрет Евросоюза для россиян на ввоз личных автомобилей, смартфонов и шампуней.

“Глупость европейцев и вообще полный беспредел. Они приняли решение по запрету торгового оборота. Поэтому с точки зрения нормальной таможенной логики их решения абсолютно незаконны”, — сказал чиновник в интервью РБК.

Давыдов выразил уверенность, что Россия не станет зеркально отвечать на подобные запреты и не будет накладывать запреты на товары личного пользования.

“Мы цивилизованные люди в отличие от них”, — подчеркнул Давыдов.

Напомним, 8 сентября в Еврокомиссии сообщили, что россиянам запрещено въезжать на территорию ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, а также ввозить с собой смартфоны, драгоценности и некоторые средства личной гигиены. На сайте ЕК пояснили, что импорт данных товаров запрещен ранее введенными антироссийскими санкциями.