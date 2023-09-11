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НовостиЗвезды11 сентября 2023 6:49

«Я была страшная, депрессивная»: Анна Плетнева рассказала, как муж спас ее от нервного срыва

Певица Анна Плетнева рассказала, как муж Кирилл Сыров спас ее от нервного срыва
Екатерина КОСОБОКОВА
Певица Анна Плетнева рассказала, как муж Кирилл Сыров спас ее от нервного срыва

Певица Анна Плетнева рассказала, как муж Кирилл Сыров спас ее от нервного срыва

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева редко откровенничает о своей личной жизни. Однако недавно она рассказала, как познакомилась с мужем Кириллом Сыровым. Артистка призналась, что бизнесмен практически спас ее от нервного срыва.

«Я была женщиной с годовалым ребенком на руках. У меня был, в принципе, нервный срыв. Я говорила, что больше никогда-никогда-никогда не буду ни с одним мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком», - поделилась воспоминаниями Плетнева в рамках передачи «Однажды…» на НТВ.

По словам певицы, тогда она похудела до 39 килограммов.

«Я была страшная, депрессивная, все время плакала и были на то причины», - разоткровенничалась артистка.

В таком состоянии Плетнева встретила своего будущего супруга, они познакомились в самолете, летевшем до Днепропетровска. После этого Сыров начал активно ухаживать за Плетневой, пока та не согласилась на отношения.

«Мне сейчас кажется, это сон, все происходило не со мной. Поэтому обвинять меня в меркантильности — я увидела дяденьку богатого и сказала: «О, иди сюда», - это не про меня», - объяснила артистка.

Плетнева счастлива в браке с Сыровым уже около 20 лет. Пара воспитывает двоих общих детей и старшую дочь певицы, об отце которой она никогда не рассказывала. По словам Плетневой, за годы брака они с супругом пережили немало испытаний. В том числе, страшную аварию, в которую Сыров попал осенью 2021 года. Тогда он перенес множество операций, а артистка буквально жила в реанимации.