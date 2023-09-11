«Я была страшная, депрессивная»: Анна Плетнева рассказала, как муж спас ее от нервного срыва

Певица Анна Плетнева рассказала, как муж Кирилл Сыров спас ее от нервного срыва Фото: Алексей БУЛАТОВ

Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева редко откровенничает о своей личной жизни. Однако недавно она рассказала, как познакомилась с мужем Кириллом Сыровым. Артистка призналась, что бизнесмен практически спас ее от нервного срыва.

«Я была женщиной с годовалым ребенком на руках. У меня был, в принципе, нервный срыв. Я говорила, что больше никогда-никогда-никогда не буду ни с одним мужчиной, потому что мой ребенок не будет расти с чужим человеком», - поделилась воспоминаниями Плетнева в рамках передачи «Однажды…» на НТВ.

По словам певицы, тогда она похудела до 39 килограммов.

«Я была страшная, депрессивная, все время плакала и были на то причины», - разоткровенничалась артистка.

В таком состоянии Плетнева встретила своего будущего супруга, они познакомились в самолете, летевшем до Днепропетровска. После этого Сыров начал активно ухаживать за Плетневой, пока та не согласилась на отношения.

«Мне сейчас кажется, это сон, все происходило не со мной. Поэтому обвинять меня в меркантильности — я увидела дяденьку богатого и сказала: «О, иди сюда», - это не про меня», - объяснила артистка.

Плетнева счастлива в браке с Сыровым уже около 20 лет. Пара воспитывает двоих общих детей и старшую дочь певицы, об отце которой она никогда не рассказывала. По словам Плетневой, за годы брака они с супругом пережили немало испытаний. В том числе, страшную аварию, в которую Сыров попал осенью 2021 года. Тогда он перенес множество операций, а артистка буквально жила в реанимации.