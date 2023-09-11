Азаров: в Киеве перекладывают друг на друга ответственность за провал ВСУ

Экс-премьер Азаров: в Киеве спихивают друг на друга ответственность за провал перед Западом Фото: REUTERS

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что украинские политики перекладывают друг на друга ответственность за провал перед западными покровителями.

“Официальные лица на Западе теперь признают, что Украина обречена вести борьбу на истощение, в которой она проиграет, ведь конфликт медленно трансформируется.” — отметил политик в своем телеграм-канале.

При этом, по мнению Азарова, западные союзники Киева в любом случае обвинят в провале наступления ВСУ президента Украины Владимира Зеленского, однако украинские чиновники активно пытаются свалить вину на других, чтобы не стать “очередной сакральной жертвой”.

Ранее экс-премьер отмечал, что к концу 2023 года число потерь украинских войск за время спецоперации России может перейти отметку в полмиллиона человек, однако Киев скрывает это и записывает погибших солдат в списки пропавших без вести, чтобы не выплачивать компенсации их родственникам.