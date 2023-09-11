Одного из раненых при нападении на школу в Ростовской области госпитализировали

В Ростовской области госпитализировали пострадавшего при нападении на школу Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Одного из пострадавших в результате нападения подростка на школу в Ростовской области госпитализировали с ножевыми ранениями. Утром 11 сентября 15-летний школьник пытался пройти в школу с кухонным ножом и ранил нескольких взрослых, пытавшихся его остановить.

“Стало известно, что больше всего пострадал дедушка, который привел в школу внучку. Парень нанес ему около пяти ножевых ударов. Сейчас мужчина находится в больнице,” — сообщает “КП-Ростов”.

Всего в результате происшествия пострадали четверо взрослых – трое сотрудников школы и дедушка одной из школьниц. Первым троим медицинская помощь была оказана на месте.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что подросток учился в этой же школе и страдал психическими заболеваниями, а после нападения, по словам очевидцев, у школьника начался приступ.

Отмечается, что из детей никто не пострадал. В данный момент следователи устанавливают мотивы нападавшего и уточняют количество пострадавших.