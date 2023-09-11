Сторонника украинской террористической организации арестовали в Красноярске
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сторонника украинской террористической организации «Свобода России»* арестовали в Красноярске, обвиняя его в диверсии. Об этом сообщило главное следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Возбуждено уголовное дело о публичных призывах к терроризму.
«Подозреваемый согласился выполнять любые диверсионные операции на территории России, направленные на устрашение ее населения, поддержку и развитие террористической организации путем размещения в публичных местах флагов», - заявило ведомство.
По версии следствия, мужчина связался с представителями легиона в мессенджерах, дав согласие выполнять любые диверсионные операции, а также агитацию организации. Всего он представил семь листовок «Свободы России»*.
Как сообщают правоохранительные органы, задержанный также передавал в террористическую организацию сведения сотрудников российской таможни.
Напомним, на прошлой неделе, 8 сентября, суд арестовал 17-летнего студента за диверсии на железной дороге в Новосибирске. Задержанного подозревают в намеренном выводе из строя релейных шкафов.
* Запрещённая на территории РФ террористическая организация