Российские войска уничтожили боевую машину пехоты (БМП) Bradley в ходе атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) утром в понедельник, 11 сентября, в районе Работина в Запорожской области. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«ВСУ сегодня утром пошли в атаку при поддержке трех Bradley. Одна была уничтожена, две успели сбежать. Штурмы со стороны противника идут, результатов у них нет», - приводит ТАСС словам Рогова.

Напомним, днем ранее, 10 сентября, Рогов рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России уничтожили два американских бронетранспортера (БТР) Stryker на Ореховском направлении, которые, как он отметил, остались догорать в запорожских степях.