Орешкин: экономические факторы складываются в пользу укрепления рубля Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля уже был пройден, а на данный момент остаются факторы, которые складываются в пользу укрепления валюты.

«Очевидно, текущий счет сейчас восстанавливается. Импорт товаров и услуг пойдет немножко вниз к концу года. Экспорт сильно увеличится, потому что цены на нефть восстановились», - заявил он.

По его словам, сдерживать кредитование и соответственно отток капитала будет решение Центробанка РФ о повышении ключевой ставки, а также другие меры.

Орешкин также назвал несколько причин ослабления рубля. Он связал такие изменения со снижением стоимости нефти в первом полугодии, а также с переориентацией с западных рынков на южный и восточный.

Напомним, ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сказала о том, что повышение ключевой ставки постепенно внесет свой вклад в стабилизацию курса рубля.

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