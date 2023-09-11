Суд в ДНР приговорил к пожизненному сроку морпеха ВСУ за убийство 4 человек

Верховный суд ДНР приговорил украинского военнослужащего Игоря Тарана к пожизненному лишению свободы за убийство четырех мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года.

“Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего звукометриста-радиотелефониста 36-ой отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины Игоря Тарана”, — сообщили в суде.

По данным следствия, Таран в ходе несения службы на боевом посту увидел четырех мужчин, идущих по улице и, по приказу своего командира Александра Свинарчука, застрелил двух из них, двое чудом спаслись из-под обстрела.

Через несколько дней в подобной ситуации Таран по приказу своего командира открыл огонь по другой группе мирных жителей, в результате чего двое мужчин скончались на месте.

Напомним, недавно верховный суд ДНР приговорил бойца батальона морской пехоты ВСУ Валентина Василенко к пожизненному сроку за убийство 14 мирных жителей Мариуполя в марте 2022 года.

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