В Кремле прокомментировали атаки украинских беспилотников

Песков: Россия со временем сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 11 сентября, прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу.

В интервью РБК Песков сообщил, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с дронами.

«И, конечно, здесь мы надеемся на то, что с течением времени мы сможем более эффективно и полностью ликвидировать подобные угрозы», - заявил официальный представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Украина тяготеет к тому, чтобы и дальше совершать попытки ударов по России, поэтому специальная военная операция будет продолжена.

Министерство обороны России ранее сообщило, что за неделю подразделения противовоздушной обороны уничтожили при помощи средств радиоэлектронной борьбы 247 украинских беспилотников, 23 из них – в западных регионах страны. Всего за время спецоперации было сбито или нейтрализовано уже 6540 украинских беспилотников.