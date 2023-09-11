Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить личные вещи в Евросоюз

Захарова назвала расизмом запрет россиянам ввозить в Евросоюз личные вещи Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расизмом запрет Еврокомиссии на ввоз в ЕС личных автомобилей с российскими номерами, а также шампуней смартфонов и других личных вещей.

“Я считаю, что это просто расизм. Это никакая не политика санкций, это не вопрос уже создания каких-то дополнительных преимуществ для тонущей экономики Евросоюза. Это расизм как он есть”, — заявила дипломат в интервью ТАСС.

Ранее врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов назвал данное решение глупостью и “полным беспределом” европейских политиков.