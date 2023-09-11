Politico: европейский дипломат назвал Украину очень коррумпированной страной

Politico: западный дипломат назвал Украину очень коррумпированной страной Фото: REUTERS

Издание Politico со ссылкой на неназванного европейского дипломата заявило, что во время заседания Еврокомиссии по вопросу расширения союза Украину “очень коррумпированной страной”.

“Мы хотим дать положительный сигнал Украине, но такие вещи, как это предложение дать больше полномочий [украинским] разведывательным [службам] по борьбе с коррупцией, могут послать неправильный сигнал <...> Украина была очень коррумпированной страной”, — приводит издание слова дипломата.

В публикации отмечается, что из-за происходящих на Украине событий доклад Еврокомиссии о прогрессе кандидатов на вступление в Евросоюз может быть представлен позднее запланированного срока. При этом в прошлом докладе ЕК заявлялось, что Киев якобы достиг “некоторого прогресса” в борьбе с коррупцией.

Напомним, ранее украинский политолог Олег Соскин заявил, что большинство государственных структур Украины не может справиться с разгулом коррупции, несмотря на обещания президента Владимира Зеленского активно бороться с ней. По мнению Соскина, из-за коррупции в минздраве Украины даже не хватает простых медикаментов и перевязочных материалов, чтобы довезти раненых бойцов ВСУ до госпиталей.

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