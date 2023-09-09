Политолог Соскин: Украина не справляется с потерями на поле боя из-за коррупции

Экс-советник Кучмы Соскин: Украина не может справиться с потерями на поле боя Фото: REUTERS

Бывший советник Леонида Кучмы, украинский политолог Олег Соскин заявил, что киевский режим не может справиться с тяжелыми потерями на передовой из-за коррупции в минздраве страны.

“У нас потери, очень много раненых. Их даже не успевают довести до госпиталей, потому что не хватает медикаментов, препаратов, перевязочных и прочего”, — сказал эксперт в своем видеоблоге на Youtube.

Соскин добавил, что коррупция не является исключительной чертой именно минздрава — многие государственные ведомства, по словам политолога, не способны справиться с разгулом коррупции, несмотря на обещания президента Владимира Зеленского бороться с ней.

“Ребят нечем вывозить c передовой в стационарные больницы”, — отметил Соскин.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что лишь в районе Работино украинские войска потеряли около 10 тысяч бойцов, а командование ВСУ просто не успевает вывозить убитых и раненых с поля боя.

Попавший в плен российской армии солдат 54 бригады ВСУ Андрей Цминь также недавно признавал, что командование отправляет своих бойцов в штурм фактически по “земле из трупов” боевых товарищей.