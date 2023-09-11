Зампред ЦБ Гузнов: идея ограничить рублевые переводы за рубеж обсуждается Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заместитель председателя Центробанка Алексей Гузнов заявил, что предложение ограничить рублевые переводы за границу является элементом дискуссии в рамках создаваемой в РФ системы валютного регулирования.

«Что-то из того, что сейчас уже сделано, наверное, найдет свое закрепление в качестве постоянно действующих элементов будущей создаваемой системы валютного регулирования. Что будет в контурах этой системы? Дискуссия уже началась», - сказал Гузнов в ходе Восточного экономического форума.

Гузнов напомнил, что глава ВТБ Андрей Костин предложил ограничить рублевые переводы россиян за границу суммой в 100 миллионов рублей.

«Тоже один из элементов этой дискуссии. Она действительно ведется», - сообщил зампред ЦБ.

Напомним, Центробанк РФ ввел ограничения на перевод денег за границу физическими лицами в марте 2022 года после введения западных санкций. Регулятор ограничил переводы за рубеж суммой в 5 тысяч долларов, однако после стабилизации ситуации на валютном рынке повысил ее до 1 миллиона долларов.

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее заявила, что приток наличной валюты в банки сейчас превышает спрос, чему способствует более привлекательная цена на наличные, чем весной прошлого года.