Песков: Россия не боится потерять союзника в лице Армении Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не боится потерять союзника в лице Армении, добавив, что Москва и Ереван остаются близки.

«Были, остаемся и, я уверен, будем очень близкими союзниками и партнерами с Арменией. У нас могут быть определенные проблемы, которые нужно решать, но решать их нужно в рамках диалога», - сказал представитель Кремля, заявив о необходимости углубления союзничества и партнерства двух стран.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал заявление Армении о том, что Россия якобы «сдала» Азербайджану Нагорный Карабах. Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что такие сообщения не соответствует действительности, напомнив, что в подписанных в ноябре 2020 года трехсторонних договоренностях не сказано о статусе этого региона, поскольку этот вопрос предстояло обсудить на переговорах.