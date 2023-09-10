Лавров отверг заявления Армении о Нагорном Карабахе

Лавров уличил во лжи Армению из-за заявлений о "сдаче" Карабаха Азербайджану Фото: REUTERS

Заявление Армении о том, что Россия якобы "сдала" Нагорный Карабах Азербайджану, не соответствует действительности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 в Нью-Дели.

"Какой-то деятель, по-моему глава парламента, позволил себе высказаться в том плане, что Карабах Азербайджану отдала Россия. Более некорректного и нечестного высказывания трудно себе представить", - сказал Лавров, подчеркнув, что заявления Еревана абсолютно не соответствуют действительности.

Глава МИД РФ напомнил, что в подписанных в ноябре 2020 года трехсторонних договоренностях между РФ, Арменией и Азербайджаном не сказано о статусе Карабаха, так как это вопрос предстояло обсудить на переговорах. Однако позже Ильмах Алиев и Никол Пашинян подписались в Праге под заявлением о признании алма-атинской декларации 1991 года, по которой "тогдашняя Нагорно-Карабахская область является частью Азербайджана".

Лавров заявил, что обвинять в Россию в "сдаче" Карабаха в ноябре 2020-го не нужно. "Надо отвечать перед своим народом самостоятельно", - заключил министр иностранных дел РФ.

Ранее KP.RU писал, что МИД России вызвал посла Армении Вагаршака Арутюняна из-за недружественных шагов Еревана по отношению к Москве. РФ уже запросила у Армении объяснений по ратификации Римского статута Международного уголовного суда (МУС).