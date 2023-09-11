Российская система ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области Фото: REUTERS

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник, 11 сентября, сообщил о срабатывании системы противовоздушной обороны в регионе. Он уточнил, что был сбит беспилотник самолетного типа.

«В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Предварительно, по данным главы региона, в результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не было зафиксировано.

Как уточнили в Минобороны, попытка атаки киевского режима была пресечена около 13:00. Дрон был уничтожен дежурными средствами ПВО.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее прокомментировал попытки атак украинских беспилотников по России. Он заявил, что по прошествии времени РФ сможет полностью ликвидировать такую угрозу. По его словам, что российские военные и службы безопасности совершенствуют методы борьбы с дронами.

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