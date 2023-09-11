Три человека задержаны в Новосибирской области за диверсии на железной дороге

Трех человек в Новосибирской области за серию диверсий на железной дороге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новосибирской области за серию диверсий на железной дороге задержали трех человек, двое из которых – несовершеннолетние. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Личности подозреваемых были установлены после поджога железнодорожного релейного шкафа в Советском районе Новосибирска», - уточнила она.

Один из диверсантов признался, что задание поджечь станцию было получено в переписке в мессенджере, а свои действия задержанные фиксировали на камеру для отправки видеоотчета анонимному куратору. За диверсию обещали выплатить 10 тысяч рублей.

Кроме того, транспортные полицейские предварительно установили причастность задержанных к такому же роду преступлений. Речь идет о поджоге контейнера телекоммуникационного оборудования, а также самолета в Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова.

Напомним, в понедельник, 11 сентября, в Красноярске арестовали сторонника украинской террористической организации, которого также обвиняют в диверсии.