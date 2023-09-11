СК: напавший в ростовской школе на людей подросток собирался убить учителя

СК: напавший в Ростовской области на людей подросток собирался убить учителя

Управление Следственного комитета РФ по Ростовской области сообщило, что 15-летний школьник, напавший на взрослых в школе в хуторе Красный Десант, собирался убить учителя. В отношении подростка возбуждено уголовное дело по статье “покушение на убийство”.

“Возбуждено уголовное дело в отношении 15-летнего подростка по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктами "а, б" части 2 статьи 105 УК РФ”, — сказал представитель Следкома.

“Целью, как говорят у нас, была учительница по обществознанию. Она ему тройки ставила. У него, видимо, была щемящая обида. Сам он учился неплохо, но вот с ней конфликт был. Да и сам Коля странным, конечно, был”, — уточняет “КП-Ростов”, ссылаясь на знакомых школьника.

Напомним, утром 11 сентября 15-летний школьник пришел в свою школу с кухонным ножом, однако был задержан на входе взрослыми. При этом подросток успел ранить нескольких сотрудников школы и дедушку одной из учениц, которого из-за травм пришлось госпитализировать. Из детей никто не пострадал.