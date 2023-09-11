Португальскую Анадию затопило вином после ЧП на винокурне Фото: Shutterstock

Улицы в португальском городе Анадия буквально затопило вином. Причиной такого происшествия стали лопнувшие резервуары, расположенные на местной винокурне Levira.

Как передает издание Ojogo, работа пожарных позволила не допустить попадания вина в реку Сертима. Сейчас выясняются причины разрыва.

«Мы несем полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений … Мы стремимся разрешить эту ситуацию как можно скорее», - заявили на заводе.

Напомним, пару лет назад, в сентябре 2020 года, аналогичный инцидент произошел в соседней Испании. Тогда красным вином затопило испанский город Вильямалеа провинции Альбасете. Все произошло после того, как прорвало один из огромных резервуаров, предназначенных для хранения данной продукции и из него вытекло примерно 50 тысяч литров напитка.