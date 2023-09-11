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НовостиВ мире11 сентября 2023 12:33

Португальскую Анадию затопило вином после ЧП на винокурне

На местном заводе лопнули резервуары
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Португальскую Анадию затопило вином после ЧП на винокурне

Португальскую Анадию затопило вином после ЧП на винокурне

Фото: Shutterstock

Улицы в португальском городе Анадия буквально затопило вином. Причиной такого происшествия стали лопнувшие резервуары, расположенные на местной винокурне Levira.

Как передает издание Ojogo, работа пожарных позволила не допустить попадания вина в реку Сертима. Сейчас выясняются причины разрыва.

«Мы несем полную ответственность за расходы, связанные с очисткой и устранением повреждений … Мы стремимся разрешить эту ситуацию как можно скорее», - заявили на заводе.

Напомним, пару лет назад, в сентябре 2020 года, аналогичный инцидент произошел в соседней Испании. Тогда красным вином затопило испанский город Вильямалеа провинции Альбасете. Все произошло после того, как прорвало один из огромных резервуаров, предназначенных для хранения данной продукции и из него вытекло примерно 50 тысяч литров напитка.