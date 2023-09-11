Эрдоган: К поставкам удобрений из России нельзя относиться легкомысленно Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что недопустимо легкомысленно относиться к поставкам из России как зерна, так и удобрений. По его словам, для полного обеспечения всех договорённостей Эрдоган продолжит регулярные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Вопрос не только в зерне, но и в поставках удобрений. Вопрос с удобрениями - это не тот вопрос, к которому можно относиться легкомысленно. Поэтому мы продолжим наши переговоры с господином Путиным, чтобы убедиться, что обе продукции будут доставлены по назначению», - заявил Эрдоган.

Беседуя с журналистами в самолёте, по пути из Индии, Эрдоган добавил, что тема поставок из России находится на особом контроле в турецком Министерстве иностранных дел, и глава ведомства Хакан Фидан также будет постоянно участвовать в процессе, чтобы справиться со всеми возникающими проблемами.

Ранее KP.RU сообщил, что Россия и Турция договорились о поставках миллиона тонн зерна.