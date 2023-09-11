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НовостиПолитика11 сентября 2023 12:48

Российской делегации выдали визы на ООН

Глава комитета Совфеда Карасин: делегации из России на ООН выдали визы
Юлия ВАСИЛЬЕВА
Российской делегации выдали визы на ООН

Российской делегации выдали визы на ООН

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Делегация из России получила американские визы для участия в сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил член делегации, глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин со ссылкой на свои данные.

По его словам, членам делегации, которая утверждается президентом Российской Федерации, выдали визы США.

"Сергей Викторович Лавров - глава делегации, там несколько членов. Это делегация, включая меня самого. Всем им, а также членам официальной делегации, выдали визы, насколько я знаю", - приводит слова сенатора РИА Новости.

Самих бумаг политик пока что не видел. При этом, его помощник подтвердил выдачу визы сенатору.

В августе 2023 года Григорий Карасин сообщал о том, что российской делегации долго не выдавали визы для участия в 78-й сессии Генассамблеи ООН.