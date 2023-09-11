Путин подписал указ о полной компенсации военной пенсии участникам СВО

Путин подписал указ о 100% компенсации военной пенсии участникам СВО Фото: REUTERS

Военные пенсионеры, которые были мобилизованы или заключили контракт для участия в специальной военной операции, получат 100% компенсации военной пенсии. Соответствующий указ в понедельник, 11 сентября, подписал президент России Владимир Путин.

«Установить военнослужащим … являвшимся получателями пенсии за выслугу лет … ежемесячную компенсационную выплату в размере 100% пенсии за выслугу лет, выплачиваемой на день приостановления ее выплаты», - сказано в данном документе.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал указ, согласно которому военные пенсионеры, проходящие военную службу, в том числе в зоне специальной военной операции, по окончании своего контракта смогут получить выплаты в большем размере.