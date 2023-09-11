Илон Маск полагает, что у него биполярное расстройство Фото: REUTERS

Илон Маск считает, что у него биполярное расстройство. Об этом заявил писатель и журналист Уолтер Айзексон, который готовит книгу об американском предпринимателе.

Изучение сознания Илона Маска было «не совсем похоже на то, что я делал раньше», рассказал писатель газете Financial Times. «Он сказал мне, что считает, что у него биполярное расстройство, но диагноз ему так и не поставили», - приводит издание заявление писателя, который полагает, что «все гораздо сложнее»

Книга Уолтера Айзексона о Илоне Маске должна выйти во вторник, 12 сентября, в издательстве Simon & Schuster.

Напомним, как сообщил накануне портал Business Insider, новая биография Илона Маска подтверждает, что у него «был ранее не зарегистрированный третий ребенок» от канадской певицы Граймс, которого зовут Техно Механиус, а его прозвище – Тау. Возраст ребенка не разглашается.