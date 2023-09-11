Илон Маск рассказал, что в детстве отец подвергал его психологической пытке Фото: REUTERS

Илон Маск заявил, что в детстве его отец Эррол Маск подвергал «чистой психологической пытке». Об этом пишет испанская газета El Mundo, ссылаясь на выдержку из готовящейся к публикации биографии американского бизнесмена, которую написал Уолтер Айзексен.

Как сообщается, Илон Маск рассказал, что в 12 лет его отправили в лагерь по выживанию, который был расположен в дикой местности.

«Это было похоже на военизированную версию „Повелителя мух“», - заявил бизнесмен, отметив, что мальчикам там давали только небольшую порцию еды и воду, поощряя также сражаться друг с другом.

По его словам, отец устраивал «чистую психологическую пытку». «Был экспертом в превращении чего угодно в нечто ужасное», - рассказал бизнесмен о своем отце.

Книга Уолтера Айзексона об Илоне Маске должна выйти во вторник, 12 сентября. Как писал сайт KP.RU, среди прочего, по словам автора, предприниматель полагает, что у него биполярное расстройство.