Дипломат Крамаренко: США разрушили контроль над вооружениями и создали угрозу ядерной эскалации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор ИАМП Дипломатической академии МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко заявил, что Москва поддерживала стратегический диалог с Вашингтоном, однако это не имело никаких последствий в вопросе обеспечения безопасности.

«Этот диалог, как выясняется, США не в состоянии поддерживать и с Китаем. Так, кто же виноват?», - написал он в статье для журнала «Международная жизнь», отметив, что доверие «было подорвано давно», напомнив также и про агрессию западных стран против Ливии, когда Москва пропустила «вроде как гуманитарную резолюцию в СБ ООН».

По его словам, США разрушили контроль над вооружениями, создав угрозу ядерной эскалации. Как заявляет Крамаренко, западные страны используют «иезуитские формулировки» в отношении России, за которыми «скрывается готовность идти на риск ядерной эскалации».

«И реальная проблема - и риск - состоят в том, что для России в данном случае не сработало ядерное сдерживание. Значит, надо думать о том, как восстановить доверие к нему», - пишет дипломат, предупреждая, что ожесточенность конфронтации России с Западом будет нарастать.

Напомним, в Министерстве иностранных дел РФ накануне заявили о шагах к эскалации, указав на перемещение американского ядерного оружия на территорию Великобритании.