Почти 80% украинцев назвали Зеленского ответственным за коррупцию в стране Фото: REUTERS

Почти 80% украинцев назвали президента Украины Владимира Зеленского ответственным за коррупцию. Об этом говорят данные исследования украинского фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива».

«По состоянию на начало июля 2023 года 78% респондентов считают, что президент Украины несет прямую ответственность за коррупцию в правительстве и военных администрациях. Не согласны с этим утверждением лишь 18% опрошенных», - сказано в итогах исследовании.

Свыше 50% респондентов были не согласны с тем, что критика украинских власти за коррупцию «дестабилизирует страну и уменьшает доверие зарубежных партнеров», а 55% опрошенных полагают, что западные страны должны предоставлять Киеву военную помощь при условии хорошей борьбы с коррупцией.

Напомним, пару дней назад, 9 сентября, Высший антикоррупционный суд Украины арестовал депутата Верховной рады из президентской партии «Слуга народа» Анатолия Гунько на два месяца по обвинению в получении взятки.