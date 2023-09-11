Число жертв землетрясения в Марокко возросло до 2681 человека Фото: REUTERS

Число жертв землетрясения в Марокко достигло 2681, а количество пострадавших превысило 2,5 тысячи человек. Об этом в понедельник, 11 сентября, сообщила газета Hespress со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Марокко.

Напомним, землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на субботу, 9 сентября. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров в 80 километрах от Марракеша. Позже зафиксировали по меньшей мере четыре афтершока, магнитуды которых составляли 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

Как писал сайт KP.RU, король Марокко Мухаммед VI объявил трехдневный траур по жертвам землетрясения.