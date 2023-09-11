Песков: Путин пока не делал заявлений об участии в президентских выборах, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока ничего не заявлял о том, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года. Кандидатов представят только тогда, когда будет определена точная дата голосования. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.

«Президент ещё не заявлял о том, что будет выдвигать свою кандидатуру. Если мы предположим, что президент всё-таки выдвинет свою кандидатуру, то очевидно, что реальную конкуренцию в нашей стране на нынешнем этапе президенту никто составить не может», - заявил Песков.

Когда будет определена точная дата проведения выборов, тогда станет ясна и крайняя дата выдвижения кандидатов. При этом, исходя из результатов прошедших голосований, Песков не сомневается в том, что большинство россиян поддерживает политический курс Путина.

Ранее KP.RU сообщил, что Песков выразил полную уверенность в том, что выборы 2024 года состоятся, несмотря на козни извне и общую напряжённую обстановку.