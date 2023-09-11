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НовостиВ мире11 сентября 2023 16:10

Число жертв наводнения в Ливии превысило две тысячи человек

Ещё несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести
Сергей КУДРИН
Бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней.

Бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней.

Фото: Кадр видео

Бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней, и ещё несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава ливанского правительства в городе Сирт Усама Хамад.

«Число жертв в Дерне превысило две тысячи, пропавшими без вести числятся несколько тысяч», - заявил Хамад в беседе с телеканалом Al-Masar.

Из-за проливных дождей начались подтопления в ряде крупных городов, были закрыты аэропорты и морские порты. Причиной катастрофы стал циклон «Даниэль», ранее разрушивший часть территории Герции.

Ранее KP.RU сообщил, что землетрясение в Марокко унесло жизни уже 2681 человека.