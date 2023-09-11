Число жертв наводнения в Ливии превысило две тысячи человек

Бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней. Фото: Кадр видео

Бушующее на востоке Ливии наводнение унесло уже более двух тысяч жизней, и ещё несколько тысяч человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщил глава ливанского правительства в городе Сирт Усама Хамад.

«Число жертв в Дерне превысило две тысячи, пропавшими без вести числятся несколько тысяч», - заявил Хамад в беседе с телеканалом Al-Masar.

Из-за проливных дождей начались подтопления в ряде крупных городов, были закрыты аэропорты и морские порты. Причиной катастрофы стал циклон «Даниэль», ранее разрушивший часть территории Герции.

Ранее KP.RU сообщил, что землетрясение в Марокко унесло жизни уже 2681 человека.