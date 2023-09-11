Путин и Ким Чен Ын обсудят развитие двусторонних отношений между КНДР и Россией Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о том, что будут обсуждать лидеры России и КНДР Владимир Путин и Ким Чен Ын, в ходе визита главы Северной Кореи в Российскую Федерацию. Прежде всего, речь пойдёт о развитии двусторонних отношений.

«Россия считает своим долгом налаживать добрые и взаимовыгодные отношения с КНДР, как и с другими соседями», - заявил Песков.

Также он добавил, что в плане встречи Ким Чен Ына и Путина заготовлен торжественный обед в честь северокорейского лидера.

Ранее KP.RU сообщил, что в Кремле официально анонсировали визит Ким Чен Ына в Россию.