Бывший морпех США Берлетик: ВС РФ с лёгкостью уничтожат ракеты ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший морской пехотинец армии США Брайан Берлетик, давая интервью YouTube-каналу The New Atlas, заявил о том, что в случае передачи Украине американских дальнобойных ракет ATACMS, они не станут проблемой для России.

«Россия знакома с этим типом оружия. <…> Более того, русские могут перехватить его - они сбивали ракеты HIMARS, Storm Shadow, они перехватят и ATACMS», - заявил морпех.

Берлетик уточнил, что российские военные прочно закрепились на подконтрольных территориях, и выстроили прочную оборону тыловых регионов, подвергавшихся атакам ВСУ. Сбить ракеты ATACMS, считает военный, для России не составит труда.

Ранее KP.RU сообщил, что в Белом доме опровергли слухи о готовности в скором времени передать Украине ракеты ATACMS, в то время как все крупнейшие американские СМИ уже пишут о том, что ракеты войдут в следующий пакет помощи для ВСУ.