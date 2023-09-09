Белый дом опроверг, что США близки к решению поставить ракеты ATACMS Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Администрация президента Соединенных Штатов не подтвердила информацию о том, США близки к отправке Украине оперативно-тактических ракет большой дальности ATACMS.

«Я не могу подтвердить», – сказал РИА Новости представитель Совета по национальной безопасности Белого дома.

Между тем телеканал ABC News сообщает, что Вашингтон, возможно, отправит Киеву ракеты ATACMS и якобы уже близок к этому. Тем не менее планы США еще могут измениться, отмечается в сообщении. Если американские власти решат передать Украине ракеты, они будут включены в следующий пакет военной помощи.

Напомним, чиновники из администрации США и Министерства обороны страны заявляли, что Вашингтон по-прежнему не хочетт отправлять Киеву ракеты ATACMS.

Сайт KP.RU разбирался, стоит ли бояться ракет ATACMS и что российская система противовоздушной обороны может им противопоставить.