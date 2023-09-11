Пашинян: Путин хорошо осведомлён о ситуации на границе Армении и Азербайджана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал свои недавние обзвоны мировых лидеров, во время которых он рассказывал президентам и премьер-министрам о ситуации в Нагорном Карабахе и конфликте с Азербайджаном. По его словам, смысл звонков был в том, чтобы донести сведения до коллег, которые не слишком хорошо проинформированы в данном вопросе.

«Я уверен, что Владимир Путин хорошо проинформирован о ситуации. Целью и смыслом всех телефонных звонков было донести эту информацию до моих коллег, которые не были проинформированы о тех или иных нюансах», - заявил Пашинян журналистам.

Напомним, что Пашинян обзвонил сразу пятерых мировых лидеров и их помощников, среди которых были канцлер Германии Олаф Шольц, президент Франции Эммануэль Макрон, госсекретарь США Энтони Блинкен, президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ранее KP.RU сообщил, что обсуждал Пашинян с Макроном во время телефонного звонка, сделанного на фоне накаливания политической обстановки со стороны Армении.