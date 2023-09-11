Кулеба нахамил главе МИД Германии Бербок за отказ от поставок ракет Taurus Фото: REUTERS

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба нахамил своей коллеге из Германии, Анналене Бербок, в ответ на её отказ от поставок дальнобойных ракет Taurus в пользование ВСУ. Его слова цитирует газета Die Zeit.

«Вы всё равно это сделаете. Я не понимаю, почему мы теряем время», - агрессивно высказался Кулеба.

Бербок, в свою очередь, отреагировала сдержанно, заявив что она в курсе ситуации, но необходимо время на прояснение всех вопросов. По её словам, ракеты дальнего действия не передаются Украине из опасений, что они будут применены для ударов вглубь России.

Напомним, что Кулеба неоднократно агрессивно реагировал на заявления западных политиков, рекомендуя им «заткнуться», называя канцлера Германии «ливерной колбасой» и тому подобное.

Ранее KP.RU сообщил, что Кулеба оскорбил Эрдогана, после того как турецкий лидер предложил Украине помощь.