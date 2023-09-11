МИД Франции отказался комментировать недопуск журналистов из РФ на речь Макрона Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать вопрос журналистов о том, почему российского журналиста не пустили на речь французского президента Эммануэля Макрона, которую он произносил во время саммита G20 в Нью-Дели. Также в ведомстве отказались комментировать и заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», - сообщили во французском МИДе в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, что российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на речь Макрона, в ответ на что российское дипведомство потребовало извинений за «проявление расовой дискриминации и агрессивного национализма».

Ранее KP.RU сообщил о реакции Марии Захаровой на то, что Надольскую не пропустили на речь Макрона, напомнив о том, что в России аккредитованы 11 французских журналистов, которых пускают на любые официальные мероприятия.