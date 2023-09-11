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НовостиВ мире11 сентября 2023 20:09

МИД Франции отказался комментировать недопуск журналистов из РФ на речь Макрона

В Париже назвали заявления МИД России «преувеличением»
Сергей КУДРИН
МИД Франции отказался комментировать недопуск журналистов из РФ на речь Макрона

МИД Франции отказался комментировать недопуск журналистов из РФ на речь Макрона

Фото: REUTERS

Министерство иностранных дел Франции отказалось комментировать вопрос журналистов о том, почему российского журналиста не пустили на речь французского президента Эммануэля Макрона, которую он произносил во время саммита G20 в Нью-Дели. Также в ведомстве отказались комментировать и заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой.

«У нас нет комментариев касательно заявлений официального представителя МИД России, которая хорошо известна своими преувеличениями», - сообщили во французском МИДе в ответ на вопрос журналистов.

Напомним, что российскую журналистку Екатерину Надольскую не пустили на речь Макрона, в ответ на что российское дипведомство потребовало извинений за «проявление расовой дискриминации и агрессивного национализма».

Ранее KP.RU сообщил о реакции Марии Захаровой на то, что Надольскую не пропустили на речь Макрона, напомнив о том, что в России аккредитованы 11 французских журналистов, которых пускают на любые официальные мероприятия.