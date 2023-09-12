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НовостиПолитика12 сентября 2023 5:33

Путин: доходы россиян растут, но в целом остаются довольно скромными

Глава государства отметил, что реальные доходы и зарплаты в России показывают рост
Дарья ЧИПУРНАЯ

Реальные доходы российских граждан на сегодняшний день показывают рост, но в целом остаются скромными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с модераторами ВЭФ-2023.

"И реальные заработные платы растут в этом году, это правда, и реальные доходы населения растут. Но в целом все-таки они являются довольно скромными", - сказал российский лидер.

Напомним, VIII Восточный экономический форум проходит в эти дни во Владивостоке. Прямую онлайн-трансляцию выступления президента России Владимира Путина на ВЭФ-2023 можно посмотреть на сайте KP.RU.