Путин: отношения России и Китая в сфере экономики вышли на очень высокий уровень

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Госсовета КНР Чжан Гоцином на ВЭФ-2023 рассказал об успехах в экономических отношениях между Россией и Китаем.

По словам Путина, отношения между двумя государствами в сфере экономического сотрудничества вышли на очень высокий уровень.

"Конечно, это все производная от того, что достигнуто в политической области. Но тем не менее результаты более чем хорошие, они отличные", - отметил глава российского государства.

Ранее Путин также подчеркнул, что отношения между РФ и Китаем вышли на "абсолютно беспрецедентный исторический уровень".