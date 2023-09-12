Путин предложил установить 30 сентября День воссоединения РФ с новыми регионами Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин предложил установить новую памятную дату – День воссоединения Запорожской, Херсонской области и Донецкой, Луганской народных республик с Россией. Согласно законопроекту, ее будут отмечать 30 сентября.

«30 сентября - День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией», - сказано в тексте документа, размещенного в базе проектов Госдумы.

В случае принятия закона он вступил в силу со дня официального опубликования.

Напомним, в 2022 году в ходе референдумов жители Запорожской, Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР проголосовали за присоединение к России. 30 сентября того же года Путин подписал документы о вхождении в состав РФ четырех новых регионов.

Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что, по мнению россиян, обретает страна после принятия такого решения. Почти половина респондентов заявили, что главное, что после присоединения новых субъектов РФ их жители смогут рассчитывать на стабильную поддержку и защиту.