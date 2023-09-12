Путин ответил на вопрос об участии в президентских выборах

Путин отложил решение вопроса об участии в выборах до конца 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что об его участии в предстоящих в 2024 году выборах главы государства говорить еще преждевременно, поскольку даже дата выборов еще официально не утверждена.

“В соответствии с законом, данное решение парламент должен принять в конце года. Когда решение будет принято и объявлено о выборах, тогда и поговорим”, — сказал глава государства в своем выступлении на ВЭФ 2023.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также отмечал, что Владимир Путин еще не заявлял о своем участии в президентских выборах в 2024 году, однако, по мнению Пескова, действующему российскому лидеру мало кто сможет составить конкуренцию, если Путин выдвинет свою кандидатуру.