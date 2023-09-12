Путин назвал Маска выдающимся человеком Фото: REUTERS

Американский миллиардер Илон Маск является выдающимся человеком и талантливым бизнесменом, считает президент России Владимир Путин.

«Он, безусловно, выдающийся человек – это надо признать. Активный, талантливый бизнесмен. У него многое получается, в том числе и при поддержке американского государства», – заявил российский лидер, выступая на Восточном экономическом форуме.

Напомним, Илон Маск в 2022 году помешал Украине атаковать объекты Военно-морского флота России возле берегов Крыма, отключив спутники Starlink над регионом и оборвав тем самым связь беспилотников, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на книгу-биографию предпринимателя, написанную Уолтером Айзексоном.

Согласно книге, Маск был обеспокоен возможным ответом России на ту атаку, которую планировали ВСУ. По его мнению, это могло привести к ядерной катастрофе, поэтому бизнесмен принял решение остановить украинцев собственными силами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

На чём заработал своё состояние Илон Маск (подробнее)