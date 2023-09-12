Путин считает, что выборы президента США не повлияют на отношения с Россией

По мнению главы государства, политика Вашингтона по отношению к Москве останется прежней Фото: REUTERS

Отношения России и Соединенных Штатов не изменятся после выборов президента США в 2024 году, считает российский лидер Владимир Путин.

«Думаю, принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом. Господин Трамп говорит, что решит острые проблемы, в том числе украинский кризис – это не может не радовать. Тем не менее и он ввел санкции в отношении России, будучи президентом», – сказал он на Восточном экономическом форуме.

Как заявил глава государства, нынешние власти США настроили свое общество против россиян, теперь «развернуть этот корабль» в другую сторону будет очень сложно.

Напомним, Дональд Трамп не раз заявлял о своих возможностях прекратить украинский конфликт за сутки, а действующего президента США Джо Байдена назвал недостаточно компетентным, чтобы способствовать прекращению этого кризиса.