Трамп обвинил Байдена в неспособности урегулировать украинский конфликт

Трамп назвал действующего президента США Байдена некомпетентным. Фото: REUTERS

Действующий президент США Джо Байден недостаточно компетентен, чтобы способствовать прекращению украинского конфликта. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.

По словам Трампа, украинский конфликт может быть урегулирован «очень легко».

«Я полагаю, что мы можем это сделать, однако полагаю, что он не может, так как он попросту некомпетентен», - сказал Трамп, имея в виду Джо Байдена, в интервью журналисту Такеру Карлсону. Трансляция беседы велась в среду 23 августа в социальной сети X.

«Вы можете себе представить, что сидите в своей квартире и вдруг в дом влетают ракеты и взрывают его? Неважно, русский вы или украинец», - сказал Трамп, говоря о необходимости скорейшего урегулирования конфликта.

Ранее Трамп объявил, что Байден сошел с ума.

Также Дональд Трамп заявил, что его шансы победить Джо Байдена на выборах близки к 100%.

Также Трамп назвал Байдена ментальной катастрофой США и заявил, что нынешний президент США ведет всю страну в ад.