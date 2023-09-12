Путин ответил на вопрос о том, что будет делать на космодроме «Восточный» Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), ответил на вопрос о том, что будет делать в рамках посещения космодрома «Восточный».

«У меня там есть соответствующая программа», - признался российский лидер.

Однако глава государства не стал уточняется ее подробности.

«Когда приеду, узнаете», - пояснил президент.

VIII Восточный экономический форум проходит с 10 по 13 сентября во Владивостоке. Прямая онлайн-трансляция выступления Путина на ВЭФ-2023 доступна на сайте KP.RU.

Путин приезжал в Амурскую область в 2021 году после участия в Восточном экономическом форуме. Тогда лидер страны ознакомился с ходом строительства второй очереди космодрома «Восточный».